قصور الثقافة تطلق رسميًّا موقع وتطبيق "توت" للأطفال (صور)

شهد مسرح السامر، مساء أمس السبت، إطلاق موقع وتطبيق "توت" أول تطبيق إلكتروني لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، خلال افتتاح الصالون الثقافي الثالث للطفل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وأعلن الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن انطلاق الموقع والتطبيق موجهًا الشكر لوزير الثقافة للدعم الكبير للمشروع، وقال: يسعدني إطلاق تطبيق جديد مخصص لنشر كتب ومجلات الأطفال ضمن رؤية رقمية حديثة، وهي جزء من مشروع "أنا رقمي" الذي يتماشى مع خطة الحكومة للتحول الرقمي وتقديم المحتوى الثقافي بشكل أكثر تطورا وحداثة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: الهيئة العامة لقصور الثقافة تمتلك الآن 82 ناديا للتكنولوجيا، وتعمل على تقديم التدريب وتنظيم الفعاليات المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الهيئة منصات متنوعة تشمل مجلات ومسرحًا ومكتبات تُعنى بحقوق الطفل وتعزز إبداعه. وهناك العديد من الإصدارات الورقية القيمة، والتي نسعى إلى تحويلها إلى نسخ رقمية لتكون متاحة بسهولة للأطفال، بهدف تمكينهم من الوصول إلى المعرفة عبر الوسائل الحديثة.

وأشار "ناصف" إلى السير بخطوات ملموسة على أرض الواقع، وبفضل تعاون المختصين الموهوبين، من بينهم مهندسين مهرة يعملون على تطوير هذه المبادرات، قائلا: نحن على ثقة بأننا سنحقق نقلة نوعية في خدمة أطفالنا، وتقديم محتوى ثقافي يليق بمستقبل مصر. شكرا لكم جميعا على دعمكم وحضوركم المشرف، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في مسيرتنا الثقافية.

وأوضح أن الفكرة بدأت بالتواصل مع أحد المهندسين المبدعين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي رحب بتقديم خبراته لإنشاء هذا الموقع والتطبيق، إيمانا بدورنا في دعم وتنمية مهارات الأطفال.

وأكد أن التطبيق الذي تم إطلاقه سيكون متاحا مجانا، ويهدف إلى توفير مكتبة رقمية شاملة تضم كتبا ومجلات للأطفال، قائلا: لقد تواصلنا مع عدد من الجهات الداعمة، مثل الباحث أحمد عبد العليم مدير المركز القومي لثقافة الطفل، وسلسلة قطر الندى، لتزويد التطبيق بمحتوى غني ومتنوع، مما يتيح للأطفال الوصول إلى أكثر من 50 إصدارا في المرحلة التجريبية، على أن يصل العدد إلى 100 كتاب قريًبا، مع تحديثه أسبوعيا بإضافة كتاب جديد.

وقال "ناصف": حرصنا على أن يكون التطبيق آمنا وسهل الاستخدام، بحيث يتيح للأهل الاطمئنان إلى المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم. كما سيتضمن التطبيق مسابقات تفاعلية بموضوعات متنوعة، تمنح الأطفال فرصة للفوز بجوائز مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، ونهدف إلى تنمية حب القراءة لدى الأطفال، مع تعزيز التفكير الإبداعي من خلال مسابقات التلخيص والرسم.

وسنسعى في المستقبل إلى إضافة كتب جديدة لقطاعات الوزارة والتعاون مع دور نشر خاصة لإثراء المكتبة الرقمية، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم الترويج للتطبيق داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومن خلال قناة "مدرستنا" ولدينا خطة للترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تطبيق توت للأطفال

وأوضح د. دميان مرقص، مدير قصر ثقافة بيلا ومصمم الموقع والتطبيق أن تطبيق "توت" هدية الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة المصرية لكل طفل مصري، تطبيق تفاعلي يقدم محتوى ثقافيًّا وتعليميًّا رقميًّا بشكل بسيط وسهل الاستخدام، لا يتطلب إجراءات تقنية معقدة. حيث يمكن لأي طفل الوصول إلى المطبوعات من خلال الرابط المخصص أو مسح الكود الخاص بالتطبيق ليتمكن من تصفح إصدارات الهيئة والوزارة بكل سهولة.

وأضاف "مرقص" في المرحلة التجريبية الحالية، يوفر التطبيق خمسين إصدارا تشمل مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة، مثل: مجلة "قطر الندى"، كتب "قطر الندى"، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل. وقال إنه سيتم تحديث التطبيق بانتظام ليقدم كتبا جديدة كل أسبوع، مما يوفر تجربة غنية للأطفال، تجمع بين الترفيه والمعرفة في آن واحد، مؤكدا وجود خطط لتطوير التطبيق بنسخ صوتية مسجلة، لتوفير إمكانية القراءة المسموعة لذوي الهمم، والنسخة الأنيميشن المتحركة مما يعزز من دور التطبيق كمنصة ثقافية شاملة.

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