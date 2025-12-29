الإثنين 29 ديسمبر 2025
تعرف على موعد ومكان عزاء عازف العود هشام عصام

تستقبل أسرة العازف الراحل هشام عصام عزاءه غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس  عقب صلاة المغرب.

وتوفي صباح اليوم الإثنين عازف العود الشهير هشام عصام، متأثرا بإصابته في حادث تعرض له خلال الأيام الماضية.

حادث هشام عصام

وكان  عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، قد خضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، في منطقة المنيل، بعد الإصابات التي تعرض لها إثر حادث سير الأسبوع الماضي.

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل أن يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، وأحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، وساقية الصاوي، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

وشارك هشام عصام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وأغاني نخبة من المطربين والمطربات،  منهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

