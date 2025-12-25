الخميس 25 ديسمبر 2025
"الإحصاء" يصدر العدد الـ 116 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 (الإصدار السادس عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني. 

الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025

يشمل الإصـــدار الجــديد أحــدث البيـــــانات والإحصاءات موضحة من خـلال سـلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية،  والبيئيــة، والتي ترصـد واقـــع المجتمــع المصــــري وما طــرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجــارة الخارجــية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأســـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المســتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلـــي الإجمـــالي، معـــدلات النمو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة، السكان وتوزيعاتهـــم،الثقافــة، العــدل، إحصـــاءات البيئــة... إلخ)، على المستوى الإجمالي ومســتوى المحافظات.    

التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار

يعمــل الجهـــاز على توفــير البيــانات الدقيقــة والمــحدثة التي تســهم في التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الإقليـمية، والدولـية، للاستفادة من كافة البيانات التي يوفرها للمستخدمين.

الإحصاء: 15% زيادة في أعداد خريجي الجامعات التكنولوجية عام 2024

الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 126 يوما

اتاحة الكتاب الإحصائي على موقع جهاز الاحصاء

تـم إتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 2025، ويمن الدخول على الموقع للحصول على البيانات من خلال الرابط التالي  

