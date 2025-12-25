"الإحصاء" يصدر العدد الـ 116 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025

18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 (الإصدار السادس عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025

يشمل الإصـــدار الجــديد أحــدث البيـــــانات والإحصاءات موضحة من خـلال سـلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، والبيئيــة، والتي ترصـد واقـــع المجتمــع المصــــري وما طــرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجــارة الخارجــية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأســـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المســتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلـــي الإجمـــالي، معـــدلات النمو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة، السكان وتوزيعاتهـــم،الثقافــة، العــدل، إحصـــاءات البيئــة... إلخ)، على المستوى الإجمالي ومســتوى المحافظات.

التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار

يعمــل الجهـــاز على توفــير البيــانات الدقيقــة والمــحدثة التي تســهم في التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الإقليـمية، والدولـية، للاستفادة من كافة البيانات التي يوفرها للمستخدمين.

اتاحة الكتاب الإحصائي على موقع جهاز الاحصاء

تـم إتاحة البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 2025، ويمن الدخول على الموقع للحصول على البيانات من خلال الرابط التالي

