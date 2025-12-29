وزير النقل يعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من الوزراء بجيبوتي

18 حجم الخط

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية بحضور سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات

بدأها بلقاء محمد أحمد عواله - وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية حيث تم مناقشة اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق، وتدشين التعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية (Smart Agriculture) والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محليًا في بعض المناطق الصالحة لها من حيث المناخ وتوافر مصادر للمياه الكافية، ورغبتهم في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في المجال، على تلك الأنظمة، وترحيبهم بشراكات مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال.

أهمية تعاون الجانب الجيبوتي مع المؤسسات المصرية مثل هيئة المواصفات والجودة

وتوجه الوزير لمقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقى ب محمد ورسمه ديريه - وزير التجارة والسياحة وتمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القلية الماضية مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاريبين الجانبين بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصاديا وتجاريًا بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيرا الى أن مصر تنظر الى جيبوتي باعتبارها شريكًا إستراتيجيا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي، كما أن مصر على استعداد لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات كما أكد على ترحيب مصر بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوارد الجيبوتية في مختلف المجالات ذات الصلة والمتعلقة بالتدريب اليدوي والحرفي والفني وكذلك إمكانية دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من مختلف المنتجات المصرية.

.ومن جانبه أعرب وزير التجارة التجارة والسياحة الجيبوتية على الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال السياحة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات (الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي housekeeping والأمن وادارة الطوارئ، والتسويق السياحي والارشاد،.....). خاصة مع تتمتع به جيبوتي من مزايا نسبية غير مستغلة في هذا القطاع، مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية كعناصر جذب سياحي.

كما التقى الوزير بـ الياس موسى دواله - وزير الاقتصاد والمالية والصناعة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتم التطرق الى افتتاح بنك مصر جيبوتى رسميًا يوم 3 /11/2025 وذلك كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الى جيبوتي بالإضافة الى التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، كما تم مناقش اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتى إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية (الحقن الطبية / الكمامات / أمبولات البنج /.... ) لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتى. في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.

و ابدى الجانب الجيبوتي الاهتمام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و ومتناهية الصغر وهيئة المواصفات والجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر بالتعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها إلخ، بحيث يتاح لهم توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

