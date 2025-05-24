بعد "100 وش"، سارة التونسي تستعد لعرض مسلسل "مملكة الحرير" قريبا

تستعد الفنانة سارة التونسي لعرض أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "مملكة الحرير" والذي من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة ONE بالتزامن مع منصة يانجو بلاي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز.

وتجسد سارة التونسي شخصية محورية في أحداث المسلسل وتدعى "ريحانة".

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الفانتازيا، حيث يتناول صراعًا محتدمًا بين الأشقاء ضمن حبكة تتسم بالغموض والتشويق، في تجربة درامية تبدو مختلفة عن السائد، وتعتمد على الطابع البصري المميز والمعالجة الرمزية.

ويستعرض المسلسل صراعًا على السلطة في إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الحرير" طرحت البوسترات الفردية لأبطال العمل، وتصدر بطولته كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، وليد فواز، محمود البزاوي.

ويشارك أيضًا في بطولته يوسف عمر، سلوى عثمان، وسارة بركة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج مشترك بين شركتي "سينرجي بلس" و"كونكر".

يذكر أن آخر أعمال سارة التونسي كان مسلسل "100 وش" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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