اقتصاد

وزير الاستثمار: مشكلتنا ليست في التصدير.. و83٪؜ من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير، موضحا “٨٣٪؜ من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات إنتاج و١٠٪؜ سلع أساسية و٧٪؜ سلع أخرى وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة”. 

 

التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضًا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.

 

 

 

 وأوضح  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الفلسفة هي تيسير إجراءات التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعي زيادة تنافسية مصر في التجارة ة، وتم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من ١٦ يومًا إلى ٥.٨ أيام ونستهدف الوصول إلى يومين فقط.

 

 

 

وتابع أن هناك أدوات لحماية  الصناعة المحلية وهي المعالجات التجارية والتي تمكن الدولة من حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية، من خلال التحقيقات التي تجري لـ الإغراق وهي إجراءات تتم وفقا للمعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، مضيفًا “نعمل على بناء علاقات تجارية في إفريقيا من خلال خطة مبنية على ٦ دول إفريقية تكون نقطة ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى دول إفريقيا”.

 


وأشار الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية لمصر وزيادة تنافسيتها حيث يتم العمل الآن على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر كلها رقمية من تأسيس وترخيص ورسوم وذلك من خلال المنصة الرقمية وبالتوازي تم إنشاء منصة مؤقتة للتراخيص والتي تعرض ٤٦٩ ترخيص وخدمة في الوقت الحالي.

