الحصري وعبد الباسط والمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد 8 رجب 1447هـ الموافق 28 / 12 / 2025م، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم:

تلاوات المصحف المرتل

القارئ: محمود علي البنا - 06:00 صباحا



ما تيسر من سور: يس – الصافات – ص



الساعة 08:55 ص.. المدة: 29 ق



ما تيسر من سورتي: ص – الزمر

10 صباحا.. المدة: 29 ق



ما تيسر من سورتي: الزمر – غافر

10:45 صباحا.. المدة: 30 ق



ما تيسر من سورتي: فصلت – الشورى

12:17 مساء.. المدة: 29 ق



ما تيسر من سور: الشورى – الزخرف – الدخان

15:19 مساء.. المدة: 30 ق



ما تيسر من سور: الدخان – الجاثية – الأحقاف – محمد

17:44 مساء.. المدة: 30 ق



ما تيسر من سور: محمد – الفتح – الحجرات – ق

21:31 مساء.. المدة: 30 ق



ما تيسر من سور: ق – الذاريات – الطور – النجم – القمر

المدة: 29 ق

01:00

ما تيسر من سور: القمر – الرحمن – الواقعة – الحديد

المدة: 29 ق

02:23

ما تيسر من سور: الحديد – المجادلة – الحشر – الممتحنة

02:55.. المدة: 29 ق



ما تيسر من سور:

الممتحنة – الصف – الجمعة – المنافقون – التغابن – الطلاق – التحريم

03:29.. المدة: 30 ق



ما تيسر من سور: التحريم – الملك – المعارج

المدة: 27 ق



فقرة المصحف المرتل (برواية ورش)



الشيخ محمود خليل الحصري



19:55.. من الآية (16) سورة ق إلى الآية (23) سورة الطور



تسبقها تقدمة: د. عبد الكريم صالح

المدة: 25 ق



الشيخ عبد الباسط عبد الصمد



21:03.. من أول سورة التغابن حتى الآية (4) من سورة الملك

تسبقها تقدمة: د. عبد الكريم صالح

المدة: 21 ق



الختمة المرتلة

01:53.. القارئ: محمود حسين منصور

من الآية (238) إلى الآية (286) من سورة البقرة

المدة: 29 ق



تلاوات القرآن المجوَّد



08:00 صباحًا الشيخ: محمد صديق المنشاوي



ما تيسر من سورة هود — 30 ق



16:20 (قرآن المغرب) الشيخ: محمود صديق المنشاوي



ما تيسر من سورة الشورى — 43 ق



11:15 مساءً (قرآن السهرة) الشيخ: طه الفشني



ما تيسر من سورة إبراهيم — 45 ق



12:15 بعد منتصف الليل الشيخ: شعبان الصياد



ما تيسر من سورة الأنبياء — 44 ق



04:06 قبل الفجر الشيخ عبد العاطي ناصف



ما تيسر من سورة القصص — 30 ق

