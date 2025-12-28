الحصري وعبد الباسط والمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد 8 رجب 1447هـ الموافق 28 / 12 / 2025م، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم:
تلاوات المصحف المرتل
القارئ: محمود علي البنا - 06:00 صباحا
ما تيسر من سور: يس – الصافات – ص
الساعة 08:55 ص.. المدة: 29 ق
ما تيسر من سورتي: ص – الزمر
10 صباحا.. المدة: 29 ق
ما تيسر من سورتي: الزمر – غافر
10:45 صباحا.. المدة: 30 ق
ما تيسر من سورتي: فصلت – الشورى
12:17 مساء.. المدة: 29 ق
ما تيسر من سور: الشورى – الزخرف – الدخان
15:19 مساء.. المدة: 30 ق
ما تيسر من سور: الدخان – الجاثية – الأحقاف – محمد
17:44 مساء.. المدة: 30 ق
ما تيسر من سور: محمد – الفتح – الحجرات – ق
21:31 مساء.. المدة: 30 ق
ما تيسر من سور: ق – الذاريات – الطور – النجم – القمر
المدة: 29 ق
01:00
ما تيسر من سور: القمر – الرحمن – الواقعة – الحديد
المدة: 29 ق
02:23
ما تيسر من سور: الحديد – المجادلة – الحشر – الممتحنة
02:55.. المدة: 29 ق
ما تيسر من سور:
الممتحنة – الصف – الجمعة – المنافقون – التغابن – الطلاق – التحريم
03:29.. المدة: 30 ق
ما تيسر من سور: التحريم – الملك – المعارج
المدة: 27 ق
فقرة المصحف المرتل (برواية ورش)
الشيخ محمود خليل الحصري
19:55.. من الآية (16) سورة ق إلى الآية (23) سورة الطور
تسبقها تقدمة: د. عبد الكريم صالح
المدة: 25 ق
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
21:03.. من أول سورة التغابن حتى الآية (4) من سورة الملك
تسبقها تقدمة: د. عبد الكريم صالح
المدة: 21 ق
الختمة المرتلة
01:53.. القارئ: محمود حسين منصور
من الآية (238) إلى الآية (286) من سورة البقرة
المدة: 29 ق
تلاوات القرآن المجوَّد
08:00 صباحًا الشيخ: محمد صديق المنشاوي
ما تيسر من سورة هود — 30 ق
16:20 (قرآن المغرب) الشيخ: محمود صديق المنشاوي
ما تيسر من سورة الشورى — 43 ق
11:15 مساءً (قرآن السهرة) الشيخ: طه الفشني
ما تيسر من سورة إبراهيم — 45 ق
12:15 بعد منتصف الليل الشيخ: شعبان الصياد
ما تيسر من سورة الأنبياء — 44 ق
04:06 قبل الفجر الشيخ عبد العاطي ناصف
ما تيسر من سورة القصص — 30 ق
