الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل البيرو

زلزال يضرب سواحل
زلزال يضرب سواحل البيرو، فيتو
18 حجم الخط

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو صباح الأحد، مع تسجيلات تتراوح بين 6.1 و6.2 حسب المراكز الرصدية.


وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة كان على بعد 94 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تروخيو، التي يزيد عدد سكانها على 700 ألف نسمة، وعلى عمق يتراوح بين 30 و66 كم تقريبا، مما قلل من شدة التأثير السطحي.


​وسجلت المراكز الأوروبية والمتوسطية (EMSC) والإيطالية (INGV) الهزة في الساعة 02:51 UTC (حوالي 06:12 بتوقيت موسكو)، دون إصدار تحذير تسونامي.

لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن، وهو ما يتوافق مع عمق الهزة الذي يحد من الخسائر في منطقة نشطة زلزاليا مثل "حزام النار" الهادئ.

وتشهد البيرو هزات متكررة، لكن هذه الهزة لم تتسبب في اضطرابات كبيرة مقارنة بزلازل سابقة أقوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال قبالة سواحل البيرو المراكز الرصدية المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل مدينة تروخيو

الأكثر قراءة

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ما بعد الإخوان، كيف يخطط الإسلاميون للوصول إلى السلطة؟

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل المنح المصرية الفرنسية المشتركة لأبحاث الدكتوراه

اليوم، السودان يواجه غينيا الاستوائية للإبقاء على فرص التأهل بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع كبير في الضاني وانخفاض البتلو 30 جنيها، أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

4 اختصاصات للمحكمة العمالية وفقا لقانون العمل الجديد

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads