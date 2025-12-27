السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.97  جنيه للشراء،  126.40 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB  نحو 123.15 جنيها للشراء، 126.35  جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو  125.46 جنيها للشراء، 126.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدينار البحريني الدينار البحريني امام الجنيه الدينار بنك قطر QNB بنك مصر ختام تعاملات اليوم سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

خفض الفائدة بين التحفيز والمخاوف التضخمية.. خبيران اقتصاديان يشرحان المكاسب والتحديات.. ويؤكدان أن القرار يدعم الاستثمار ويخفف أعباء التمويل على الشركات والمواطنين

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم السبت 27- 12- 2025

30.59 جنيه، سعر الين الياباني للبيع في البنك الأهلي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية صباح اليوم

الدينار الأردني يسجل 67.30 جنيها للبيع في البنك الأهلي اليوم السبت

سعر الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع بالبنك المركزي بتعاملات اليوم السبت

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري بتعاملات اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار بمستهل تعاملات السبت

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

تنزانيا وأوغندا "محلك سر" بعد التعادل 1-1 في أمم إفريقيا بالمغرب

قد تمتد للقاهرة الكبرى، أماكن سقوط الأمطار غدا

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم السبت 2025.12.27

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تشيلسي يسقط في ملعبه أمام أستون فيلا 1/2 بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد كامل وعطية الله رمضان يبهران لجنة التحكيم بمواجهات «دولة التلاوة»

مواجهة قرآنية مشتعلة بـ «دولة التلاوة»، عبد الموجود وخالد عطية يبهران لجنة التحكيم

«دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ عبد العظيم زاهر: صوت سحري يفتح أبواب الهدوء والروحانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads