خارج الحدود

تايلاند وكمبوديا توقعات اتفاقا لوقف إطلاق النار

تايلاند وكمبوديا،
تايلاند وكمبوديا، فيتو
أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند وكمبوديا وقعتا اليوم السبت اتفاقا لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا، اللتين خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.


وأوضح بيان الدفاع الكمبودية أن وزير الدفاع التايلاندي ناثافون ناكفانيت ورئيس وزارة الدفاع الكمبودية تيا سيها وقّعا على الإعلان الذي يقضي باستئناف وقف إطلاق النار اعتبارًا من 27 ديسمبر.

كما جاء في البيان الصادر عن اللجنة الحدودية العامة الخاصة بالبلدين: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار اعتبارًا من توقيع هذا البيان المشترك، على أن يبدأ سريانه من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وكذلك الأهداف العسكرية لأي طرف، في جميع الحالات وجميع المناطق".


يُذكر أن النزاع المسلّح على الحدود بين البلدين، الذي تجدد في 7 ديسمبر الجاري، شهد استخدام معدات ثقيلة ومدفعية وطائرات، واستمر لأكثر من أسبوعين.

وأفادت القوات التايلاندية بمقتل 22 عسكريًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، فيما أعلن الجانب الكمبودي مقتل 30 مدنيًا وإصابة 87 آخرين.

 كما اضطر أكثر من 400 ألف شخص من كلا الطرفين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.

وتتنازع  تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر.

وفي نهاية أكتوبر، وقع الطرفان اتفاقًا لوقف إطلاق النار في كوالالمبور تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

