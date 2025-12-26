الهلال يفوز بصعوبة على الخليج في الدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز فريق الهلال على الخليج بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ 11 على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الهلال يهزم الخليج في الدوري السعودي

وسجل أهداف الهلال اللاعب محمد كنو بالدقيقة 18، وأضاف سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39، وسجل اللاعب " مالكوم" الهدف الثالث بالدقيقة 57 في مرمى الخليج.

وسجل الهدف الأول للخليج اللاعب جوشوا كينغ بالدقيقة 79،وأضاف اللاعب يورغوس ماسوراس الهدف الثاني بالدقيقة 84 في شباك الهلال.

تشكيل الهلال أمام الخليج

وكان فريق الهلال بدأ المباراة أمام الخليج بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، حمد اليامي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، مالكوم.

ترتيب الهلال والخليج في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال عند النقطة 28 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 14 بالمركز الثامن.

