الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يفوز بصعوبة على الخليج في الدوري السعودي

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

فاز فريق الهلال على الخليج بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ 11 على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الهلال يهزم الخليج في الدوري السعودي 

وسجل أهداف الهلال اللاعب محمد كنو بالدقيقة 18، وأضاف سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39، وسجل اللاعب " مالكوم" الهدف الثالث بالدقيقة 57 في مرمى الخليج.

وسجل الهدف الأول للخليج اللاعب جوشوا كينغ بالدقيقة 79،وأضاف اللاعب يورغوس ماسوراس الهدف الثاني بالدقيقة 84 في شباك الهلال.

 تشكيل الهلال أمام الخليج 

وكان فريق الهلال بدأ المباراة أمام الخليج بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، حمد اليامي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، مالكوم.

ترتيب الهلال والخليج في الدوري السعودي 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال عند النقطة 28 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 14 بالمركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين لدوري السعودي روشن للمحترفين دوري السعودي ملعب المملكة أرينا مباراة ال

مواد متعلقة

الملك ينثر سحره في كل مكان، الدوري الإنجليزي يحتفل بتأهل مصر في أمم إفريقيا

بعد التأهل إلى دور الـ16، أرقام قياسية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

محمد صلاح: سعيد باللعب في المغرب ونجحنا في التعامل مع جنوب إفريقيا

في صالح الفراعنة، تعرف على منافس مصر بدور الـ 16 لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

تألق ماهر الشناوي ومحمد حسن في المواجهة بـ" دولة التلاوة "( فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

تفسير حلم الخطوبة في منام العزباء وعلاقته بتحقيق مكانة مرموقة

مواجهة قوية بين أبو العلا ومحمد ماهر في دولة التلاوة، واللجنة: الاتنين أفضل من بعض (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads