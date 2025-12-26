مروحيات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن مروحيات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

فرض حصار مطبق على قباطية

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن مصدر، بأن قوات الاحتلال تستعد لفرض حصار مطبق على قباطية ونصب حواجز لعدة أيام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوبي جنين شمال الضفة الغربية.

و قتل مستوطنان إسرائيليان وجرح 6 آخرون اليوم الجمعة في عملية طعن ودهس قرب منطقة بيسان في شمال شرق القدس.

عملية مكثفة للاحتلال في بلدة قباطية جنوبي جنين شمال الضفة الغربية

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال: قوات من دوفدوفان والمظليين والشرطة دخلت قباطية استعدادا لعملية مكثفة.

وقال إعلام عبري نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش والشاباك يحققان مع أفراد عائلة منفذ عملية بيسان بعد اقتحام منزلهم بقباطية.

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، الأربعاء: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

