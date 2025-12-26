الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ساقية الصاوي تكشف عن كرنفال احتفالي لليلة رأس السنة

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
18 حجم الخط

أعلنت "ساقية عبد المنعم الصاوي" بالزمالك عن تحضير مفاجأة ضخمة لجمهورها في ليلة رأس السنة، واصفة إياها بأنها ستكون "ليلة للذاكرة" تجمع بين الأصالة الفنية والابتكار الترفيهي.

ماراثون فني "خارج الصندوق"

وكشفت إدارة الساقية أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على حفل غنائي واحد، بل ستمتد لتشمل "كرنفالًا فنيًا متكاملًا" يضم عروضًا مسرحية تفاعلية، وفقرات "ستاند أب كوميدي" لأبرز نجوم الشباب، بالإضافة إلى مفاجأة كبرى تتعلق بـ "مسرح الساقية للعرائس" الذي سيقدم عرضًا غنائيًا عالميًا بنكهة مصرية خالصة، في محاكاة لأشهر نجوم الطرب الأصيل.

أجواء "لايف" وهدايا للجمهور

وأوضحت الساقية في بيانها أن الجمهور سيكون على موعد مع "ساعة الصفر" التي ستشهد عروضًا بصرية مبهرة وتفاعلًا حيًا مع الفنانين على المسرح. 

كما أعلنت عن طرح "تذاكر عائلية" بخصومات خاصة، وسحوبات على جوائز قيمة للحضور خلال الليلة، مؤكدة أن الهدف هو إتاحة الفرصة لكل الفئات للاحتفال في أجواء راقية وبأسعار تناسب الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفال الهدف الاحتفالات العيار الثقيل الفنانين

مواد متعلقة

مشاهدات تريلر فيلم "The Odyssey" تكسر حاجز 121.4 مليون مشاهدة خلال أول يوم

تعرف على أبرز حفلات ساقية الصاوي في ديسمبر

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

موكوينا يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads