ساقية الصاوي تكشف عن كرنفال احتفالي لليلة رأس السنة

أعلنت "ساقية عبد المنعم الصاوي" بالزمالك عن تحضير مفاجأة ضخمة لجمهورها في ليلة رأس السنة، واصفة إياها بأنها ستكون "ليلة للذاكرة" تجمع بين الأصالة الفنية والابتكار الترفيهي.

ماراثون فني "خارج الصندوق"

وكشفت إدارة الساقية أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على حفل غنائي واحد، بل ستمتد لتشمل "كرنفالًا فنيًا متكاملًا" يضم عروضًا مسرحية تفاعلية، وفقرات "ستاند أب كوميدي" لأبرز نجوم الشباب، بالإضافة إلى مفاجأة كبرى تتعلق بـ "مسرح الساقية للعرائس" الذي سيقدم عرضًا غنائيًا عالميًا بنكهة مصرية خالصة، في محاكاة لأشهر نجوم الطرب الأصيل.

أجواء "لايف" وهدايا للجمهور

وأوضحت الساقية في بيانها أن الجمهور سيكون على موعد مع "ساعة الصفر" التي ستشهد عروضًا بصرية مبهرة وتفاعلًا حيًا مع الفنانين على المسرح.

كما أعلنت عن طرح "تذاكر عائلية" بخصومات خاصة، وسحوبات على جوائز قيمة للحضور خلال الليلة، مؤكدة أن الهدف هو إتاحة الفرصة لكل الفئات للاحتفال في أجواء راقية وبأسعار تناسب الجميع.

