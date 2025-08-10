صاحب شخصية "ميكا" يكشف كواليس مشاركته في "ريستارت" و" خالد نور وولده نور خالد"

تألق الفنان الشاب السيد أسامة، صاحب شخصية “ميكا” في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون.

وحول مشاركته بأعمال متميزة استضافت الإذاعة وبالتحديد برنامج باسم كميل وسارة المنذر، السيد أسامة الذي قدم شخصية ميكا في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، حيث تحدث عن مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" والتي جاءت بعد محاولات منه للوصول لفرصة، مؤكدا أن العمل هو تجربته الاحترافية الأولى، كما حكى عن كواليس المشاركة.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

وقال: "أنا بسعى طول الوقت وبحاول أوصل، بسبب شغلي في بورسعيد مش بكون موجود في القاهرة كتير، لكن لما باجي القاهرة بروح مكاتب الكاستينج وأعمل اختبارات تمثيل".

وتابع: في يوم كان معايا فيديو لمشاركتي في الورش وأعمال المسرح اللي قدمتها وبعته بالصدفة للمؤلف أستاذ أحمد عبد الوهاب، لقيته رد عليا بعدها بيومين وبعتلي مشهد وطلب مني أمثله وأصوره، وفعلا صورت المشهد بعدها روحت عملت اختبار تمثيل وقابلت أستاذ أحمد عبد الوهاب وأستاذ كريم سامي والحمد لله اختاروني لهذا الدور".

فيلم ريستارت لـ تامر حسني

وكشف عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن الدور، وإن شخصية "ميكا" التي قدمها وصلت للجمهور بشكل غير متوقع.

وأعرب السيد أسامة عن سعادته بالتمثيل مع الفنان تامر حسني، في فيلم ريستارت حيث يقدم شخصية مصور فوتوغرافي يلجأ للتيكوتوك والسوشيال ميديا بهدف الربح، ويحدث العديد من المفاجآت في الفيلم.

