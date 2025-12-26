إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية

18 حجم الخط

أفادت القناة العبرية 12، اليوم الجمعة، بتعرض جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي لإصابة بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار وقع داخل قاعدة عسكرية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القيادة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادث الذي شهدته قاعدة عسكرية شمال إسرائيل، للوقوف على ملابسات الواقعة.

