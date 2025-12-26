الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية

جنود إسرائليين، فيتو
جنود إسرائليين، فيتو
18 حجم الخط

أفادت القناة العبرية 12، اليوم الجمعة، بتعرض جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي لإصابة بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار وقع داخل قاعدة عسكرية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القيادة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادث الذي شهدته قاعدة عسكرية شمال إسرائيل، للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناة العبرية 12 إطلاق نار قاعدة عسكرية القيادة الإسرائيلية جندي

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خسارة الأهلي والزمالك، ترتيب مجموعات كأس الرابطة بعد الجولة الثالثة

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

عاشور وحسام عزب مساعدا VAR بمواجهتي السنغال ضد الكونغو ونيجيريا أمام تونس

صعقا بالكهرباء، وفاة المغني البرازيلي كيفين كوستا عن عمر 25 عاما

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية (صور)

معلومات الوزراء: 13 مليون مواطن شاركوا في تقييم حالتهم الصحية ضمن المبادرات الرئاسية

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads