مدرب مالي يكشف حقيقة تسرب الخوف في نفوس لاعبيه قبل مواجهة المغرب بأمم أفريقيا

كشف توم ساينتفيت، مدرب منتخب مالي، حقيقة تسرب الخوف في نفوس لاعبيه، قبل لقاء المغرب، غدا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

واستهل المغرب، مشواره في الكان، بالفوز 2-0 على جزر القمر، فيما تعادلت مالي بنتيجة 1-1 مع زامبيا.

وقال مدرب مالي في المؤتمر الصحفي "لا خوف لدينا رغم أنني أرشح المغرب لحصد اللقب، فهو الأفضل حاليا في القارة السمراء".



وتابع "لا نخشى المنتخب المغربي، ولا هواجس خوف لدينا، لقد تقابلت ضدهم من قبل وفزت عليهم".

ولفت مدرب منتخب مالي "مواجهة أصحاب الأرض، تحمل تحديات كبيرة تحفزني كثيرًا".

وشدد "لن نركن الحافلة مثلما يتوقع البعض، بعد تعادلنا مع زامبيا، وأقل ما يمكن التفكير فيه هو التعادل أمام المغرب".

وأوضح "لدينا رهان واضح وهو تقديم مباراة كبيرة أمام المرشح الأول لحصد اللقب، سيكون اختبارًا مفيدًا بالنسبة لنا أن نصمد أمام منتخب قوي يتسلح بأنصاره، لكن ثقتنا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية".

ويقود الحكم الدولي الكاميروني، عبدو مفير، مباراة منتخب المغرب ضد مالي، في الجولة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة غدا الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

عبدو مفير أصغر حكم في كأس أمم أفريقيا 2025

وبعمر 29 عامًا فقط، يُعد عبدو مفير أصغر حكم في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب.

وسبق للحكم الكاميروني عبدو مفير أن أدار نهائي بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) 2024، التي توج بها المنتخب المغربي على حساب مدغشقر بنتيجة (3-2)، في مركز موي الدولي الرياضي بنيروبي، خلال أغسطس الماضي.

