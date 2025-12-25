نقل طليق رحمة محسن لترحيلات الجيزة تمهيدا لحبسه

18 حجم الخط

قامت قوة أمنية بترحيل طليق المطربة الشعبية رحمة محسن، لمقر ترحيلات الجيزة تمهيدا لنقله لقسم شرطة الهرم لقضاء فترة حبسه الاحتياطي، بعدما انتهت جهات التحقيق المختصة من سماع أقواله في التهم المنسوبة إليه وأصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجه إليه من طليقته المطربة رحمة محسن والتي تتعلق بتسريب فيديوهات خادشة لـ"محسن"، والتي تقدمت بها في بلاغ للنائب العام ضد المتهم، لحين مثوله لإعادة التحقيق معه فور ورود تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.

وكشف المحامي محمود الشيشتاوي، دفاع المطربة الشعبية رحمة محسن، أن قوات الأمن ألقت القبض على طليق الفنان رحمة محسن، كما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، بعدما تم تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليق موكلته، يتهمه فيه بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف ابتزازها ماليًا والحصول على مبالغ مالية غير مشروعة.

وأوضح الشيشتاوي في تصريحات صحفية، أن فريق الدفاع أرفق بالبلاغ مستندات ورسائل تهديد تلقّتها المطربة رحمة محسن من طليقها، تتضمن مطالبته بدفع 3 ملايين جنيه خلال مهلة زمنية محددة، مقابل عدم نشر الفيديوهات.

وأكد الشيشتاوي، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات حاليًا في الواقعة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في نشر أو تداول المقاطع المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن موكلته تثق في القانون وفي القضاء المصري لاستعادة حقوقها ومحاسبة المتهمين.



وكانت جهات التحقيق المختصة استدعت المتهم للتحقيق معه في بلاغ تقدمت به رحمة سيد عبد الخالق وشهرتها رحمة محسن، مطربة مقيمة بحدائق الأهرام بتضررها من طليقها مدعية استخدامه أرقامًا دولية على تطبيق “واتساب” وإرساله رسائل إلى هاتفها تتضمن مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرًا لها في حالة عدم دفعها أموالًا له.

