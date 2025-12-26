بالأرقام، رسوم شراء السلاح واستبداله وبدل الفاقد وفق القانون

18 حجم الخط

حدد القانون المنظم لحيازة وترخيص الأسلحة النارية رسوم شراء السلاح واستبداله، إلى جانب مقابل بدل الفاقد أو التالف، واضعًا إطارًا رقميًّا واضحًا يوازن بين حق الترخيص ومتطلبات الضبط والرقابة.



وبحسب المادة (34 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يفرض الرسم الآتي على ما يلي:

مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.

خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.

خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة.

خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.

مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.

مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.

مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.

مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

قانون الأسلحة والذخائر

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.



وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة. لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص.

وبحسب المادة (24) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.



وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريًّا.

الأسلحة النارية، وبحسب المادة (33) من القانون يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.



ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.

