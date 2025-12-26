تقنين دفعة جديدة من أراضى توسعات الشروق، الأحد المقبل (صور)

18 حجم الخط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، عن أسماء دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وطالبتهم بالحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل 28 ديسمبر الجاري.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

كما أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن رفع درجة الاستعداد لتسليم وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



متابعة ميدانية وتكثيف للعمالة

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، أن هناك جولات تفقدية يومية بالموقع لمتابعة معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى صدور تعليمات مباشرة لشركات المقاولات بتكثيف العمالة والمعدات. وأوضح سيادته أن العمل يجري حاليًا على إنهاء 2304 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من خطة تسليمات المرحلة السادسة، مؤكدًا أن تسليم هذه الوحدات لحاجزيها سيتم في المواعيد المقررة.

ربط المرافق وتنسيق الموقع

من جانبها، أفادت المهندسة إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، بأن العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يجري حاليًا ربط المرافق الأساسية (مياه، صرف، كهرباء) وتنسيق الموقع العام (لاند سكيب) تباعًا لهذه الوحدات لضمان جاهزيتها الكاملة للسكن فور التسليم.

خدمات متكاملة للمواطنين

وأضافت المهندسة إيمان شبيب أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الخدمات لضمان حياة مستقرة للسكان؛ حيث تتم المتابعة المستمرة لإنشاء مجمع الخدمات بقطاع (ب) بمنطقة غرب المطار، والذي يضم:مدرسة تعليم أساسي وحضانة للأطفال ووحدة صحية متكاملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من العمارات السكنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري.

