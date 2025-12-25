دوائر الشرقية، أبرز مفاجآت نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

شهدت النتيجة الرسمية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس عددا من المفاجآت.

أبرز مفاجآت جولة الإعادة

وجاء من أبرز تلك المفاجآت، فوز كل من؛ النائبة إيمان خضر مرشحة حزب حماة الوطن، والنائبة مروة هاشم ( مستقل)، بدائرة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، وخسارة مرشحا حزب مستقبل وطن عادل الأنور وكامل الرشيدى، الذان كانا حاصلان على أعلى الأصوات وفقا للحصر العددى.

كما تضمنت المفاجآت، فوز النائبة سحر عتمان مرشحة حزب العدل بدائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، وخسارة مرشح حزب مستقبل وطن حاتم صيام الذي كان حاصلا على أعلى الأصوات وفقا للحصر العددى.

يأتى ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية إعلان النائبات الثلاثة، عن تقدمهم بتظلمات إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مخالفات الحصر العددى بجولة الإعادة للمرحلة الثانية.



الهيئة الوطنية للانتخابات

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي إبطال نتائج عدد من اللجان الفرعية، وذلك بعد الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة بشأن إجراءات الفرز، وعقب مراجعة محاضر الحصر العددي لكافة اللجان الفرعية والعامة.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس التنوب، إنه تقرر إبطال اللجنة الفرعية رقم 71 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، واللجنتين الفرعيتين رقمي 26 و36 التابعتين للدائرة الثانية ومقرهما مركز المنصورة، إلى جانب اللجنة الفرعية رقم 68 التابعة لدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر.

وأوضحت الهيئة أنه تم استبعاد بطاقات التصويت الخاصة بهذه اللجان، دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على سلامة أو نزاهة الدوائر الانتخابية التابعة لها، مؤكدة أن قرار الإبطال جاء بسبب ما شاب هذه اللجان من مخالفات قانونية.

