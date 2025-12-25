الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

الأسواق تترقب قرار البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، اليوم الخميس، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثامنة والأخيرة خلال 2025، وهذا في الوقت الذي يشهد توقعات عديدة من الخبراء بالاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة.


توقعات قرار المركزي بشأن الفائدة 

وتشير التوقعات لدى جميع الخبراء إلى احتمالين لا ثالث لهما الأول يؤيد فكرة استمرار الخفض في أسعار الفائدة وصولا بالتماشي مع ما يعلنه البنك المركزي من أرقام حول التضخم وعودته إلى رقم احادي منتظر خلال الفترة القادمة.

والثاني هو احتمال تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، على أن يتم العودة الى التفكير في خفض الفائدة حال استمرار تراجع التضخم بداية من العام المقبل، وذلك لضمان عدم تأثر مدخرات الملايين من المصريين في البنوك وفق الشهادات الادخارية المتاحة حاليا للعملاء.

اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة 

وهناك عدة توقعات بأن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.

اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

خبيرة ترصد توقعات اجتماع البنك المركزي المصري القادم واتجاهات سعر الفائدة

آخر قرار للبنك المركزي المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 20 نوفمبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم، ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

