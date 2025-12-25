الرئيس اللبناني: شبح الحرب تم إبعاده عن البلاد

18 حجم الخط

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي: “أعايد جميع اللبنانيين وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة. دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف”.

ولادة لبنان الجديد

وأضاف بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني اليوم، هناك جرح ينزف في الجنوب. وان شاء الله بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام.

إجراء الانتخابات في موعدها

وتابع: "أنا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

واضاف: "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب. وأقول لكم إن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".

الرئيس اللبناني يعلن استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد مطلع الشهر الجارى، استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل مناقشة الحلول المتعلقة بالنزاع حول مزارع شبعا الحدودية، إلى مرحلة لاحقة.

خرائط ترسيم الحدود مع سوريا

الرئيس اللبناني أضاف: "فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة، ويمكن أن ننشئ لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري".

وأشار عون إلى أن علاقة بلاده مع سوريا بطيئة، ولكنها تتطور إلى الأفضل.

