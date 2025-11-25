الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

خلال اتصال بجوزاف عون، السيسي يجدد تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيس عون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ. 

من جانبه، أعرب الرئيس عون عن شكره وتقديره للرئيس على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة. 

من جانبه، ثمن الرئيس عون الدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مؤكدًا التزام لبنان بقرار حصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية. كما أعرب عن تطلع لبنان إلى دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني على وجه الخصوص، في ضوء ما يتحمله من مسؤوليات وطنية كبيرة، مقدرًا في هذا السياق الدعم المصري للجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.

الجريدة الرسمية