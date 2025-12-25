مخرج "الطوفان العظيم": توقعت تباين الآراء ولم أصنع فيلما ليعجب الجميع

18 حجم الخط

تناول المخرج الكوري الجنوبي كيم بيونج وو، في مقابلة صحفية الأصداء الواسعة وردود الفعل المتباينة التي صاحبت عرض فيلمه الجديد "الطوفان العظيم" (The Great Flood) عبر منصة نتفليكس.

فيلم The Great Flood

يعد الفيلم من فئة أفلام الخيال العلمي والكوارث الضخمة، حيث تدور أحداثه حول صراع مرير من أجل البقاء داخل مجمع سكني غمرته المياه، في وقت تواجه فيه البشرية يومها الأخير تحت وطأة طوفان كارثي، ونجح الفيلم في اقتناص المركز الأول عالميا على نتفليكس، مسجلا دخوله قائمة العشرة الأوائل في 92 دولة، مما وضعه في مركز الاهتمام العالمي.

رؤية إخراجية تتجاوز مفهوم الكوارث

اشتهر المخرج كيم بيونج وو ببراعته في تصوير المشاعر المعقدة للشخصيات في الظروف القاسية، وهو ما تجلى في أعماله السابقة مثل (The Terror Live) و(PMC: The Bunker). وبالرغم من النجاح الرقمي الكبير، أثار الدمج غير التقليدي بين الخيال العلمي وأفلام الكوارث جدلا بين المشاهدين.

وعلق كيم على هذه الردود ضاحكا: "لقد توقفت عن قراءة التعليقات منذ صيف هذا العام. أتفهم تماما وجهات نظر البعض؛ فقد يتساءل شخص ما: الفيلم يحمل عنوان الطوفان العظيم، فلماذا لا توجد مشاهد فيضانات أكثر؟ لكل مشاهد رؤيته الخاصة".

وحول اختيار العنوان، كشف المخرج عن تأثره العميق بقصة "نوح" عليه السلام في سفر التكوين، مشيرا إلى أنه أراد إثارة تداعيات ذهنية تربط الكارثة بمفاهيم النهاية والبداية لعالم جديد، وأوضح أن البحث عن "الطوفان العظيم" عبر محركات البحث يربط المشاهد تلقائيا بالقصة التاريخية، وهو ما كان مقصودا لإعطاء الفيلم أبعادا تتجاوز مجرد كونه فيلما عن كارثة طبيعية.

وفيما يتعلق بالجوهر الدرامي للعمل، قال كيم: "هناك جملة في الفيلم تقول (يجب على البشر خلق المشاعر)، فالمشاعر هي التي تشكل الروابط الإنسانية. ومن وجهة نظري، فإن أقوى هذه المشاعر هي الرابطة بين الوالدين والطفل".

وأكد المخرج حرصه على عدم استخدام مصطلح "غريزة الأمومة" خلال اجتماعات العمل، موضحا: "البعض قد يفسر العمل على أنه فيلم عن الأمومة فقط، لكنني أرى أن هذا التفسير قد يسطح محتوى الفيلم. إنها في النهاية قصة عن القلب البشري، وعلاقة الأم بطفلها هي الوعاء الأمثل للتعبير عن هذا المفهوم".

واختتم المخرج حديثه بالإعراب عن قناعته بأن الجدل حول العمل يعد ظاهرة صحية، قائلا: “بصراحة، كنت أتوقع ردود الفعل هذه ولم أصنع الفيلم متوقعا إعجاب الجميع. بالنسبة لي، أي نقاش حول العمل -سواء كان إيجابيا أو سلبيا- هو استجابة جيدة، فأسوأ الأفلام هي تلك التي لا يجد الناس ما يقولونه عنها. أنا ممتن جدا لاستمرار الحديث عن الطوفان العظيم.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.