محافظ الأقصر: التعاون مع وزارة الثقافة ركيزة أساسية لدعم المشهد الثقافي والتنمية المستدامة

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة بديوان عام المحافظة، مساء اليوم الاربعاء، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، بما يساهم في دعم الهوية الوطنية وتنشيط الحركة الثقافية والفنية، وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والتاريخية الفريدة التي تزخر بها المحافظة.

محافظ الأقصر يستقبل وزير الثقافة لبحث تكثيف التعاون

جاء ذلك بحضور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسامي عياد مستشار وزارة الثقافة للهوية البصرية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق الكامل مع المحافظات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في مختلف ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا للفعاليات الثقافية والفنية الكبرى.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف البرامج والأنشطة الداعمة للمواهب، والحافظة للتراث بكافة أشكاله.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن التعاون مع وزارة الثقافة يمثل ركيزة أساسية لدعم المشهد الثقافي بالمحافظة، مثمنًا حالة الحراك الثقافي التي تشهدها الأقصر خلال الفترة الأخيرة، والمتزامنة مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. وأوضح أن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الثقافية، مؤكدًا أن الثقافة تعد أحد المحركات المهمة للتنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور الثقافية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير الأنشطة المقدمة من خلال قصور وبيوت الثقافة، ودعم الفنون الشعبية والتراثية، والتوسع في تنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية؛ بما يعزز دور الثقافة في بناء الوعي وترسيخ قيم الانتماء.

وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث

كما بحث الجانبان سبل دعم المبادرات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي والصناعات التراثية، إلى جانب تعزيز استضافة الفعاليات الثقافية والفنية بما يسهم في الربط بين الثقافة والسياحة وإبراز الصورة الحضارية لمصر.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الثقافي خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعداد برامج عمل مشتركة تسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية، وتعزيز حضور الفعاليات النوعية التي تبرز الخصوصية الثقافية والحضارية للأقصر، بما يتسق مع رؤية الدولة في هذا الصدد.

