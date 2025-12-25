4 نصائح من الكهرباء للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية

18 حجم الخط

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين حول الاستخدام الأمثل لغلاية المياه للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية.

نصائح الترشيد في فاتورة الكهرباء الشهرية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين حول ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه التالي:

أن يكون حجم غلاية المياه مناسبًا لاحتياجاتك اليومية، مع اختيار النوع الموفّر للطاقة.

تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية بشكل منتظم للحفاظ على كفاءتها.

غلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، ولا تزد الكمية عن اللازم، ويمكنك معايرة عدد الأكواب المطلوبة.

احرص على فصل فيشة غلاية المياه من مصدر الكهرباء فور الانتهاء من الاستخدام.



وأكدت مصادر مطلعة فيالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية القديمة الي عدادات مسبوقة الدفع لا يتم بشكل عشوائي.

خطوات استبدال عدادات الكهرباء القديمة

وأوضحت المصادر أن تغيير العدادات الميكانيكية القديمة يتم وفق ضوابط واضحة تشمل حالات فنية أو أعطال أو تطوير في المنظومة أو بناء علي طلب من العملاء.

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة مستمرة في التوسع في استبدال عدادات الكهرباء القديمة إلى أخرى مسبوقة الدفع، وذلك ضمن خطة الدولة للتحصيل المسبق لاستهلاك التيار.

ارتفاع نسب الفقد الكهربائي علي الشبكة

من جانبه أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية وصلت إلى أقل من 18%، منها 7% يمثل الفقد الفني، بينما الباقي يمثل فقدًا تجاريًا ناجما عن سرقات التيار الكهربائي، والتي تشمل دخول وخروج الأحمال دون تخطيط ودون علم الشركة المشغلة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتدهور جودة الخدمة.

