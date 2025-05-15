الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

إغلاق منشأة مخالفة لإعادة تدوير الزيوت المستخدمة بأوسيم

اغلاق منشأة لإعادة
اغلاق منشأة لإعادة تدوير زيوت الطعام بالجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أوسيم بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق وشؤون البيئة في تنفيذ قرار غلق وتشميع منشأة مقامة بالمخالفة ودون الحصول على ترخيص تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وتعبئتها وبيعها وذلك عقب رصد حملات المتابعة لأنشطة المنشأة.

إغلاق وتشميع منشأة مقامة بالمخالفة ودون الحصول على ترخيص

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة وأجهزتها على القضاء على أنشطة إعادة التدوير غير المعتمدة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبيئية لما تمثله من مخاطر نظرًا لإنتاجها لمواد وسلع تهدد أمن وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستقف بالمرصاد لمحاولات البعض التربح من خلال تلك الأنشطة واستغلال المواطنين عبر رصد هذه الأنشطة وتتبع مصادرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها وتطبيق العقوبات القانونية على القائمين عليها.

تمكنت الحملة من ضبط طن من الزيوت المعبأة والجاهزة للتداول وعدد اثنين تروسيكل مخصصين لأعمال الجمع والتوزيع وعلى الفور تم غلق وتشميع المنشأة ومصادرة كافة محتوياتها وإيداعها مخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

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