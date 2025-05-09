محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة لإزالة إشغالات الزمالك

قاد إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة مفاجئة شنتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وغلق المقاهى المخالفة بمنطقة الزمالك.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تسبب الإزعاج وتعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وحرصت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة على رفع الإشغالات، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

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