حملة مفاجئة لمحافظ القاهرة لرفع إشغالات وسط البلد (صور)

قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حملة مكبرة مفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإغلاق المقاهي المخالفة في المنطقة المحيطة بالنادي الدبلوماسي المصري بشارع قشتمر بطلعت حرب بحى غرب القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد حاليا حملات موسعة بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، وإغلاق المقاهي المخالفة وفصل المرافق، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وفتح الشارع، وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

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