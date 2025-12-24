الأربعاء 24 ديسمبر 2025
إخلاء سبيل شاكر محظور من قسم شرطة التجمع الخامس غدا

ينهي هيئة الدفاع عن التيك توكر المعروف بـ «شاكر محظور دلوقتي» إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة التجمع الخامس، عقب دفع الكفالة المقررة عليه من  محكمة الجنايات المختصة، غدا الخميس بالمحكمة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل التيك توكر الشهير بـ شاكر محظور بكفالة مالية  500 ألف جنيه.

 

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أمرت بإحالة التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

 

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

