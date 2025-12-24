القاهرة: افتتاح مقابر تحيا مصر للخالدين قريبا (صور)

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القاهرة أن الافتتاح الرسمي "لمقابر تحيا مصر للخالدين" بمنطقة عين الصيرة بجوار متحف الحضارات سيكون قريبا والتي أقامتها الدولة خصيصًا لنقل رفات الشخصيات التاريخية التي أثرت في حياة الوطن، عند تعارض مواقع دفنها مع تطوير القاهرة التاريخية، والتي سيخصص جزءا منها لعرض التراكيب المعمارية الفريدة ذات الطراز المعماري المتميز، والتى يتطلب الأمر فكها.

مقابر الخالدين بالقاهرة التاريخية

وشرفت هذه المقابر باعادة دفن رفات الشاعر الكبير أحمد بك شوقى أمير الشعراء وكذلك التراكيب الخاصة بمقبرته، حيث تم وضعها في المكان الذي يليق بمكانته الأدبية والتاريخية.

وكان قد استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة السفير داتو محمد تريد سفيان سفير، ماليزيا بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وكوالالمبور.

