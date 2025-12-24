الأربعاء 24 ديسمبر 2025
القاهرة: افتتاح مقابر تحيا مصر للخالدين قريبا (صور)

مقابر تحيا مصر، فيتو
أعلنت محافظة القاهرة أن الافتتاح الرسمي "لمقابر تحيا مصر للخالدين" بمنطقة عين الصيرة بجوار متحف الحضارات سيكون قريبا والتي أقامتها الدولة خصيصًا لنقل رفات الشخصيات التاريخية التي أثرت في حياة الوطن، عند تعارض مواقع دفنها مع تطوير القاهرة التاريخية، والتي سيخصص جزءا منها لعرض التراكيب المعمارية الفريدة ذات الطراز المعماري المتميز، والتى يتطلب الأمر فكها.

على طريقة الفراعنة، مقابر ملونة في نجع حمادي تروي قصص أصحابها وعائلاتهم (فيديو)

إزالة فورية لمخالفة بناء مقابر بدون ترخيص في الغربية

مقابر الخالدين بالقاهرة التاريخية 

وشرفت هذه المقابر باعادة دفن رفات الشاعر الكبير أحمد بك شوقى أمير الشعراء وكذلك التراكيب الخاصة بمقبرته، حيث تم وضعها في المكان الذي يليق بمكانته الأدبية والتاريخية.

 

وكان قد استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة السفير داتو محمد تريد سفيان سفير، ماليزيا بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وكوالالمبور.

الشخصيات التاريخية الطراز المعماري تطوير القاهرة التاريخية محافظة القاهرة مقابر تحيا مصر مقابر الخالدين

