غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تتابع غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، اليوم أعمالها في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ19 التي صدر قرار بإلغائها.

متابعة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

جاء ذلك بحضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، لمتابعة عمليات الاقتراع.

وأكد الحزب، حرصه الكامل على الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة كل ما يتعلق بسير عملية التصويت في هذه الجولة، بما يضمن الشفافية ورصد أي ملاحظات مرتبطة بالجوانب التنظيمية أو الإجرائية.

تواصل مع المصريين بالخارج لمتابعة التصويت في جولة الإعادة

وأوضح حزب الشعب الجمهوري، أن غرفة العمليات تعمل بشكل مستمر للتواصل مع المصريين بالخارج، وتلقي ملاحظاتهم وتوثيقها، في إطار الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية وفق ما أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وأشار الحزب إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد انتظام التصويت في أغلب اللجان بالخارج، وسط التزام واضح من الناخبين بالإجراءات المعتمدة، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عقب انتهاء عملية التصويت يتضمن أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال المتابعة.

