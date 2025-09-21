انتظام الطلاب في الصفوف بأول أيام العام الدراسي الجديد بالإسكندرية (فيديو)

أجرت فيتو بث مباشر من داخل مجمع المدارس الدخيلة الجديدة بإدارة العجمي في محافظة الإسكندرية لرصد أجواء اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد.

وحرصت المدارس على حسن استقبال الطلاب، حيث وزعوا عليهم الحلوى والبالونات الملونة، كما استلم الطلاب الكتب المدرسية.

وشهد مجمع الدخيلة الجديدة، برئاسة تامر محمد عدة فعاليات مع بدء الدراسة.

وقالت هبه سليمان مدير إدارة العجمي التعليمية: إن اليوم شهد بدء الدراسة لكافة الصفوف التعليمية وسط متابعة مستمرة من الإدارة ووجودنا ميدانيا لمتابعة العملية التعليمية عن قرب، كما شهد مجمع الدخيلة تأبين رئيس مجلس الأمناء للمجمع خالد غنيم في لافتة طيبة وسط حضور زوجته وأولاده لنقول لهم نحن معكم ولن نترككم، خاصة أنه قدم الكثير خلال الفترة التي تولى فيها مجلس الأمناء.

وأضاف تامر محمد، مدير المجمع، أن المجمع يحتوي على ٧٠ فصل دراسي منها ١٠ قاعات كي جي و٣٠ فصل لكل مرحلة، وهو من أكبر مجمعات المدارس في غرب المدينة، كما تم تجهيز عدة ملاعب كوحدة منتجة بالتعاون مع مجلس الأمناء، ونحن نعمل من اول يوم وسط انضباط العملية التعليمية بشكل سلسل وتأم.

وأكد علي محسن مدير التعليم الابتدائي، أن العملية التعليمية انتظمت بشكل منظم وسلس، وجرى تسليم الكتب من أول يوم ووضعها على مقاعد الطلبة دون النظر إلى دفع المصروفات من عدمه.

وأشار جمال الطلخاوي، إلى أن مجلس أمناء الإدارة تابع انتظام العملية التعليمية مع قيادات الإدارة ولم نرصد أي شكاوى من أولياء الأمور ونحن نعمل جنبا إلى جنب لدفع العملية التعليمية إلى أفضل مستويات.

