محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن فوز الدكتور المصري نبيل صيدح، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية، بجائزة “نوابغ العرب” عن فئة الطب لعام 2025.

نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025

وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية”.

إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول

وأردف قائلا: “قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، وركّز في دراساته على العمليات الحيوية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، مما ساهم في تطوير جيل جديد من الأدوية تُستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب. نشر أكثر من 820 بحثًا علميًا، وتمّ الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71 ألف مرة”.

جائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح

وأضاف: “الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا كان لها فضل كبير، على مدى قرون، في تطوير علومه، وممارساته، وأدواته، وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، لتحتفي بما يقدّمه الإنسان العربي، وتُظهره قدوةً للأجيال”.

