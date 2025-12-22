عاطل متهم بقتل أمه في الزيتون يدخل في حالة بكاء وهستيريا

18 حجم الخط

استمعت نيابة الزيتون لأقوال عاطل متهم بقتل والدته داخل شقتهم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وظل المتهم يبكي بشدة، ودخل في حالة انهيار وهستيريا وأخذ يردد كلمات غير مفهومة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة إصابتها بطعنة نافذة في القلب أدت إلى نزيف داخلي وتجمع دموي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.



بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مسنة وبها جرح قطعي بالرقبة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها البالغ من العمر 41 سنة، والذي يعاني من مرض نفسي، وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

