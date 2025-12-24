الأربعاء 24 ديسمبر 2025
حوادث

بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين

تستكمل بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة المتهمين خلال جلسة محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى.

اتهامات النيابة العامة لـ سارة خليفة
 

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال سارة خليفة وآخرين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وكانت  النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلوجرامًا.

