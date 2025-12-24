الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟

18 حجم الخط

عيد الميلاد، بدأ الاحتفال بليلة عيد ميلاد السيد المسيح في القرن الرابع الميلادي عندما احتفلت به إسكندنافيا وأقامت مهرجانًا عظيمًا كان حديث سكان أوروبا في ذلك الوقت ثم أصبحت شعوب العالم المسيحي تقلدها، وبمرور الأيام والسنين اختلفت أساليب الاحتفالات بليلة عيد ميلاد المسيح ــ الكريسماس ليلة 25 ديسمبر ــ واتخذت أشكالًا وطقوسًا مختلفة وكما نشرت مجلة المصور في ديسمبر عام 1954 بعضًا من هذه الصور والأشكال:



ففي فرنسا إذا وافق الكريسماس أو عيد الميلاد يوم الجمعة هلل المزارعون واستبشروا خيرًا، وهذا معناه أن كل شيء في الأرض سينمو ويزدهر ويعود بالخير على الناس، ويشترك أفراد الأسرة جميعًا ويرأسهم كبير العائلة، في قطع غصن الشجرة، التي سيقام حولها الاحتفال بعيد الميلاد، وهي عادة شجرة زيتون أو تفاح، أما الديك الرومي وكعكة البومبو فهما الطبق الرئيسي في عشاء ليلة الميلاد.

عيد المسجونين في إسبانيا

وفي إسبانيا يطلقون على عيد الميلاد ـ الكريسماس ــ عيد المسجونين، ففي ذلك اليوم يفرج عن المسجونين الذين أمضوا نصف المدة المحكومة عليهم وكانوا حسني السلوك، وعندما تدق أجراس الكنائس يعمد كل إسباني إلى عمل من أعمال الخير ويؤديه وأحيانًا يعتدي أحدهم على الآخر ليسبقه إلى فعل الخير.

شكل من أشكال الاحتفالات



وفي إيطاليا تقام الصلوات في كنيسة سانت بيتر، وتتمنى كل أم أن يتمكن طفلها من تقبيل يد البابا الذي يرأس الصلاة ويمضي الجميع ليلتهم تحت تمثال السيد المسيح، وفي يوغوسلافيا وفي ليلة عيد الميلاد يحمل رب الأسرة ثلاثة أغصان كبيرة إلى المنزل تفرش غرف المنزل بها ثم تسكب الأسرة الخمر على الأغصان وتشعل فيها النار ليشوى عليها طعام العشاء.

زرع شجرة حول القبور في روسيا

وفي روسيا يبدأ الاحتفال خلال الأسابيع الستة التي تسبق الكريسماس، وتقام ثلاث صلوات يوميًّا في كل كنيسة، وصلاة طويلة ليلة الكريسماس، وترتدي أجمل فتاة في المدينة ملابس بيضاء وتحملها فتيات البلدة على المحفة من بيت إلى بيت وهي تغني أغنيات الكريسماس، كما تزرع كل أسرة شجرة عيد ميلاد بجوار قبور الراحلين الأعزاء، والهدية التقليدية هناك أحذية بوت حمراء وشباشب مذهبة.

دق الأجراس ليلة عيد الميلاد



وفي بولندا تقام احتفالات عيد الميلاد بمسارح الماريونيت المتنقلة، وتقدم رقصة الملك هيرود واستشهاد المسيح وولادته وقصص الإنجيل، ويعتقد السكان أن أبواب السماء تفتح فى هذه الليلة، ويمتد سلم يعقوب نحو الارض ولا يراه الا الذين لم يرتكبوا ذنوبا ولذلك يدعون الله كثيرًا حتى يستجيب لهم.

الاستعداد للاحتفال مسبقًا

وفي ألمانيا يستعدون لليلة عيد الميلاد قبلها بأسابيع ويعدون له مجموعة من الأطباق الشهية أشهرها ليبوكشن، وبيفرفونس وسينجرول، ولابد ان يشترك كل أفراد الأسرة في طهو الطعام.

وفي مقاطعة ويلز البريطانية تقام في سوق مدينة ويلز مباراة موسيقية كبيرة يشترك فيها كل رجل بأغنية جديدة وتقام مسابقة لاختيار أحسن اغنية وتقدم كل سيدة طبق البلم بودنج إلى لجنة تتذوقها ويعلن اسم صاحبة الطبق الفائز ويظل هذا الطبق هو طبق العام.

كعك مصنوع من القهوة في المجر

وفي المجر يحتفل بالكريسماس بالكعك المصنوع من القهوة، وتوضع فوق الكعكة ثلاث شمعات توقد إحداها ليلة الكريسماس وتقطع الكعكة ليلة رأس السنة.

ارتداء الملابس البيضاء



وفي النمسا يحمل كل رجل مشعلًا غازيًّا ليلة عيد الميلاد ويطوف على بيوت الجيران ليوقظهم، ثم يذهبون جميعًا إلى الكنيسة مرددين الاغانى، وفي بلغاريا يمنع الرجال من العمل في ليلة عيد ميلاد المسيح وتتولى النساء عمل كل شئ وتخبز ربة المنزل خبزا ترسم عليه اكبر بناتها صورة طائر وزهرة وصليب.

الغناء طوال الليل والنهار

وفي تشيكوسلوفاكيا تضع كل فتاة زهرة كريز في إناء به ماء يوم 4 ديسمبر، فإذا تفتحت يوم الكريسماس تأكدت أنها ستتزوج هذا العام فتظل تغني طوال الليل والنهار، وفي المساء تجتمع الفتيات يضعن شمعة صغيرة في غلاف حبة بندق ويقذفنها في بركة ماء ومن تظل شمعتها مضاءة تفوز بأحسن زوج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.