الكاميرون يفتتح مشواره الليلة بمواجهة الجابون في أمم إفريقيا

الكاميرون
الكاميرون
يفتتح منتخب الكاميرون مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بمواجهة الجابون، على أرضية ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

 

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

وتعتبر هذه المباراة هي ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

 

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

 

حكام مباراة الكاميرون والجابون بأمم إفريقيا 

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون كلا من أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، مساعد أول، والجزائري عادل البنا، مساعد ثاني،والكونغولي جان جاك نادالا، حكم رابع والجزائري مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسي هيثم قيراط، حكم فيديو مساعد.

ويسعي منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

بطولات الكاميرون في أمم إفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال إفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفًا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

ads