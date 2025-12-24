تطوير في الشكل والمضمون، انطلاقة جديدة بالقنوات الإقليمية 2026

18 حجم الخط

في إطار توجيهات الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتطوير القنوات الإقليمية عقد الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية مع رؤساء القنوات الإقليمية اجتماعا لبحث واستعراض استراتيجية وأهداف القنوات الإقليمية.

وتطرق الاجتماع إلى دور القنوات الخدمي والتنموي المتمثل في التعبير عن طبيعة الإقليم الموجود به كل قناة وثقافته وبيئته والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع ونقلها للمشاهدين، إلى جانب التعبير عن افكار وآمال وطموحات مواطني الإقليم وعرض نماذج الموهوبين لاكتشاف مواهب جديدة وتقديمها للمجتمع فى كافة المجالات وذلك من خلال التواجد بالكاميرافى الشارع بالقرى والنجوع والمدن.



كما وجه بتنفيذ خطة تجديد الشاشة من حيث التنويهات الخاصة بالبرامج والتواصل المعبر عن الإقليم وتغيير تترات البرامج بما يتفق مع التطورات الموجودة على الساحة الإعلامية خاصة أن قنوات القطاع تزخر بالمواهب والكوادر المتميزة والقادرين على تقديم مواد إعلامية جذابة.



واستعرض رئيس قطاع القنوات الإقليمية أيضًا تطوير البرامج والاشكال البرامجية المستخدمة، واطلاق برنامج جديد يشمل كل القنوات باسم (حصاد مصر)

يغطي كل الأحداث والانشطة بالمحافظات كلها خلال أسبوع وذلك بداية من العام الجديد، إلى جانب الاستفادة من السوشيال ميديا لإعلان برامجهم وتقديم محتوى يتناسب مع التحول الرقمي وذلك ليتواكب مع وجود براند جديد لقنوات القطاع والذي سيتم اطلاقه فى العام الجديد مع محتوى وشكل برامجي جديد.

