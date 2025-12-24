الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تطوير في الشكل والمضمون، انطلاقة جديدة بالقنوات الإقليمية 2026

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، فيتو
18 حجم الخط

في إطار توجيهات الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتطوير القنوات الإقليمية عقد الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية مع رؤساء القنوات الإقليمية اجتماعا لبحث واستعراض استراتيجية وأهداف القنوات الإقليمية.

وتطرق الاجتماع إلى  دور القنوات الخدمي والتنموي المتمثل في التعبير عن طبيعة الإقليم الموجود به كل قناة وثقافته وبيئته والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع ونقلها  للمشاهدين، إلى جانب التعبير عن افكار وآمال وطموحات مواطني الإقليم وعرض نماذج الموهوبين لاكتشاف مواهب جديدة وتقديمها للمجتمع فى كافة المجالات وذلك من خلال التواجد بالكاميرافى الشارع بالقرى والنجوع والمدن.


كما وجه بتنفيذ خطة تجديد الشاشة من حيث التنويهات الخاصة بالبرامج والتواصل المعبر عن الإقليم وتغيير تترات البرامج بما يتفق مع التطورات الموجودة على الساحة الإعلامية خاصة أن قنوات القطاع تزخر بالمواهب والكوادر المتميزة والقادرين على تقديم مواد إعلامية جذابة.


واستعرض رئيس قطاع القنوات الإقليمية أيضًا تطوير البرامج والاشكال البرامجية  المستخدمة، واطلاق برنامج جديد يشمل كل القنوات باسم (حصاد مصر) 
يغطي كل الأحداث والانشطة بالمحافظات كلها خلال أسبوع وذلك بداية من العام الجديد، إلى جانب الاستفادة من السوشيال ميديا لإعلان برامجهم وتقديم محتوى يتناسب مع التحول الرقمي وذلك ليتواكب مع وجود براند جديد لقنوات القطاع والذي سيتم اطلاقه فى العام الجديد مع محتوى وشكل برامجي جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القنوات الاقليمية الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الاقليمية رؤساء القنوات الاقليمية

الأكثر قراءة

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، قفزة في الفراولة ومفاجأة عن البرتقال الملكي وانخفاض الجوافة

مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية

أيقونة فرنسية وتصميمها فريد، ماذا تعرف عن طائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة؟

خبير بالشأن الإفريقى: لهذه الأسباب لم يوافق "الدعم السريع" بمبادرة أمريكا لوقف إطلاق النار

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads