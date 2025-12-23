الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أول تعليق من وزارة الرياضة على قرار النيابة في واقعة السباح يوسف محمد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن قرار النيابة العامة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد والذي صدر بالأمس.

بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد ببيان النيابة العامة، وتنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ووفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وتشدد الوزارة على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين، تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة.

المخالفات المالية في اتحاد الكارتية

وفي سياق متصل، توضح وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية والمالية المُشكَّلة من جانب الوزارة بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه، قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما انتهت إليه، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.

