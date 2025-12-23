الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
عصام كامل

الصحفيين تكرم 10 من أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء،  أبطال المقاومة الشعبية في بمدينة بورسعيد الباسلة، بالتزامن مع  الاحتفال بعيد النصر على العدوان الثلاثى 1956، وتصدى المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد جيوش القوى العظمى بالعالم في واحدة من أهم وأخطر معارك مصر في العصر الحديث.

 كرمت النقابة خلال احتفالية إحياء ذكرى انتصار المقاومة الشعبية  على العدوان الثلاثي، من أبطال المقاومة  كل من “ أمينة الغريب الشهيرة بام الفدائيين، محمد حمد لله، سيد عسران، محمد أحمد رجب، السيد المغربي هنداوي، حامد الألفي، الدكتور يحيى الشاعر، محمد مهران، زينب الكفراوي، الفنان العازف محمود غندر”.
 

كما كرمت النقابة الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، التي تسللت إلى بورسعيد في زي صياد لتغطية الأحداث، وشاركت مع المقاومة في كتابة المنشورات على الآلة الكاتبة، واسم الكاتب الراحل مصطفى شردي، الذي فضح بصوره جرائم العدوان في بورسعيد، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية".وكذلك الدكتور مصطفى الحفناوي لدوره في تأميم قناة السويس

 

 

