عودة نور سويد ضيفا مستثمرا في حلقة جديدة من شارك تانك مصر على CBC الأربعاء المقبل

تعرض قناة "CBC" مساء يوم غدٍ الأربعاء حلقة جديدة ضمن الموسم الرابع من برنامج "شارك تانك مصر"، حيث تشهد عودة رائدة الأعمال والمستثمرة البارزة نور سويد، كضيفة على مقاعد المستثمرين (Guest Shark) للمرة الثانية، في خطوة تؤكد دورها في دعم بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية ودعمها للأفكار المبتكرة ذات التأثير الحقيقي.

مشروعات واعدة

وتستعرض الحلقة مجموعة من المشروعات الواعدة التي تقدم حلولًا إبداعية في مجالات متنوعة، تتنافس للحصول على تمويل من "الشاركس" وهي: مشروع "Nutrifits" أول وأكبر مصنع متخصص في الأغذية الصحية والوظيفية في مصر، حيث تتبنى الشركة رؤية علمية قائمة على مبدأ "التغذية لأجسام أقوى"، سعيًا لتوفير بدائل غذائية متكاملة تدعم الصحة العامة وتساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية عبر خيارات صحية يسهل الوصول إليها.

أما المشروع الثاني "NNO Home"، فهو علامة تجارية متخصصة في التصميم الداخلي والديكور، تعتمد على إنتاج قطع ديكور فريدة تحدث فارقًا ملموسًا في المساحات، إلى جانب تقديم خدمات تصميم متكاملة تمزج ببراعة بين الحداثة المعاصرة والهوية الشخصية لكل عميل.

المشروع الثالث هو مشروع "Reblox" ريبلوكس، وعبارة عن نظام بلوكات بناء صديق للبيئة، مستوحى من فكرة الليجو، ويفتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، ويوفر حلول ذكية للمساحات الموديلار والبوب أب ستورز، كما يساعد على تنفيذ أفكار مرنة، سريعة، وقابلة لإعادة الاستخدام.

يُذكر أن برنامج "شارك تانك مصر" يعرض كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCH IT، ويعد البرنامج منصة رائدة تمنح رواد الأعمال الفرصة لعرض أفكارهم أمام لجنة من كبار المستثمرين، كما يساهم بشكل فعال في اكتشاف المبدعين وتسليط الضوء على المشروعات المتميزة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحويلها إلى قصص نجاح كبرى.

