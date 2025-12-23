الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية

18 حجم الخط

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد.

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها رقيب على طريق القنيطرة

وقالت قيادة الجيش في بيان: إن الرقيب الأول علي عبد الله استشهد بتاريخ 22 ديسمبر جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة - المعمرية - صيدا، مبينا أن الشهيد من لواء الدعم - الفوج المضاد للدروع.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه قضى على ثلاثة عناصر من "حزب الله"، مدعيا أن "أحد القتلى كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منشآت عسكرية لحزب الله في لبنان

جدير بالذكر أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان الخميس الماضي، أنه هاجم معسكرا ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان.

وجاء في البيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يُستخدم من قبل تنظيم حزب الله لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية

وتابع زاعمًا: "كجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات إضافية في مناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبانٍ عسكرية تُخزَّن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر التنظيم خلال الفترة الأخيرة، وفق البيان نفسه.

كما زعم البيان أن "وجود البنى التحتية الإرهابية ونشاط تنظيم حزب الله في هذه المواقع يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل".

