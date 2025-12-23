أحمد صبحي منصور: صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 8 ملايين طن ونستهدف 9 ملايين قريبًا

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر حققت طفرة كبيرة في صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 8 ملايين طن، مع توقعات بالوصول إلى 9 ملايين طن.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تطورًا حقيقيًا في القطاع، لكنه ما زال أقل من الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن مؤتمر الصادرات المصرية الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين يوم ٢٦ يناير المقبل.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية تتطلب تدخلًا حكوميًا مباشرًا لمعالجة عدد من التحديات، وعلى رأسها المشكلات اللوجستية والإجرائية المرتبطة بطبيعة الحاصلات الزراعية، وسرعة الأداء في الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأشار صبحي إلى أن عامل الوقت يمثل أزمة حقيقية، خاصة مع تعدد الإجازات الحكومية وتعامل أكثر من جهة مع ملف التصدير، مؤكدًا أن اتخاذ قرار واضح يجعل التصدير يعمل 24 ساعة يوميًا سيكون له أثر مباشر وقوي على زيادة الصادرات الزراعية وتقليل الفاقد.

وأكد أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للغاية للصادرات الزراعية المصرية، إلا أن ضعف التواجد الحالي يرجع إلى غياب المراكز اللوجستية، حيث تستغرق الحاوية أحيانًا أكثر من 40 يومًا للوصول إلى بعض الأسواق الإفريقية، وهو ما يفقد المنتج الزراعي ميزته التنافسية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع جهاز التمثيل التجاري المصري لبحث إنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية، مع استعداد القطاع الخاص للمساهمة في هذه المنظومة، مؤكدًا أن التنظيم والدعم المؤسسي من خلال السفارات والملحقين التجاريين يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح التوسع في القارة الإفريقية.

