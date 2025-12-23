الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحمد صبحي منصور: التصدير لا يحتمل التوقف ونعمل بعقلية 24 ساعة أو نخسر أسواقنا

أحمد صبحي منصور
أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير
18 حجم الخط

اكد الدكتور أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التصدير يجب أن يعمل بمنظومة متكاملة على مدار 24 ساعة يوميًا

 

وأكد  أن طبيعة التصدير، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمنتجات سريعة التلف والحاصلات الزراعية، لا تحتمل التوقف أو التعطيل، بسبب الإجازات أو تعدد الجهات المعنية بالإجراءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي  الذي عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن مؤتمر الصادرات المصرية الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال  المصريين يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٦ المقبل

 

وأوضح أن عامل الوقت أصبح عنصرًا حاسمًا في التنافسية التصديرية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الإفراج أو الفحص أو إنهاء الإجراءات يفقد المنتج المصري ميزته السعرية والجودة، ويدفع المستوردين للبحث عن بدائل في أسواق أخرى أكثر سرعة وانضباطًا.

وأكد منصور أن تعدد الجهات وتوقف بعضها خلال الإجازات الرسمية يمثل عائقًا حقيقيًا أمام المصدرين، داعيًا إلى قرار واضح وملزم يضمن استمرارية العمل في جميع الجهات المعنية بالتصدير دون انقطاع، بما في ذلك الموانئ، والجمارك، والرقابة، واللجان الفنية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن استمرارية العمل 24 ساعة لا تعني فقط تسريع الإجراءات، بل تؤدي إلى خفض التكاليف، وتقليل الفاقد، وزيادة الثقة لدى الشركاء التجاريين في الخارج.

وشدد نائب رئيس لجنة التصدير على أن تبني هذا النهج يمثل خطوة أساسية لزيادة الصادرات المصرية، والحفاظ على الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين التصدير والجمارك المصدرين

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads