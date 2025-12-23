أحمد صبحي منصور: التصدير لا يحتمل التوقف ونعمل بعقلية 24 ساعة أو نخسر أسواقنا

18 حجم الخط

اكد الدكتور أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التصدير يجب أن يعمل بمنظومة متكاملة على مدار 24 ساعة يوميًا

وأكد أن طبيعة التصدير، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمنتجات سريعة التلف والحاصلات الزراعية، لا تحتمل التوقف أو التعطيل، بسبب الإجازات أو تعدد الجهات المعنية بالإجراءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن مؤتمر الصادرات المصرية الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٦ المقبل

وأوضح أن عامل الوقت أصبح عنصرًا حاسمًا في التنافسية التصديرية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الإفراج أو الفحص أو إنهاء الإجراءات يفقد المنتج المصري ميزته السعرية والجودة، ويدفع المستوردين للبحث عن بدائل في أسواق أخرى أكثر سرعة وانضباطًا.

وأكد منصور أن تعدد الجهات وتوقف بعضها خلال الإجازات الرسمية يمثل عائقًا حقيقيًا أمام المصدرين، داعيًا إلى قرار واضح وملزم يضمن استمرارية العمل في جميع الجهات المعنية بالتصدير دون انقطاع، بما في ذلك الموانئ، والجمارك، والرقابة، واللجان الفنية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن استمرارية العمل 24 ساعة لا تعني فقط تسريع الإجراءات، بل تؤدي إلى خفض التكاليف، وتقليل الفاقد، وزيادة الثقة لدى الشركاء التجاريين في الخارج.

وشدد نائب رئيس لجنة التصدير على أن تبني هذا النهج يمثل خطوة أساسية لزيادة الصادرات المصرية، والحفاظ على الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

