الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس

مسلسل ميد تيرم، فيتو
مسلسل ميد تيرم، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة الخميس المقبل أبطال وصناع مسلسل "ميد تيرم" الذي تدور أحداثه حول ظاهرة جيل زد المعروفة باسم GEN Z وطبيعة علاقاتهم وسماتهم وطريقة تفكيرهم.

يتحدث صناع وأبطال المسلسل الذي يعرض حاليًا على قناة "ON" وهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، أدهم عمر، أمنية باهي، مريم كرم، محمد نايف، والمخرجة مريم الباجوري والمؤلف محمد صادق، عن فكرة المسلسل وكواليس تصويره واختيار الشخصيات في كل دور ومخاوف بعضهم من طبيعة الشخصيات التي يقدمونها في إطار فكرة المسلسل والأحداث التي يناقشها وكيف قام كل منهم بالتحضير للدور ليظهر معبرًا عنه بشكل كبير وفقًا لرؤية المخرج وما كتبه المؤلف.

 

 

مسلسل ميد تيرم

 

ويحظى مسلسل ميدتيرم بمشاهدة كبيرة سواء على التليفزيون أو عبر تطبيق WATCH IT.

 

ونجح المسلسل منذ انطلاق عرضه في حصد اهتمام واسع من الجمهور، ليتصدر بعد عرض أول ثلاثة حلقات منه قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch It.

 

كما يحصد العمل تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كل حلقة جديدة، ومن المتوقع أن تستمر شعبية مسلسل "ميدتيرم" في الارتفاع، خاصة مع تطور الأحداث وكشف أسرار جديدة تزيد من حدة الصراعات داخل القصة.

واحتل مسلسل 2 قهوة المركز الثاني في القائمة وهو العمل الذي يجمع أحمد فهمي والفنانة مرام علي، أما مسلسل كارثة طبيعية فأتى في المركز الثالث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ميدتيرم أبطال مسلسل ميدتيرم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى قناة ON

مواد متعلقة

ياسمينا العبد عن مسلسل ميد تيرم: لسه الأمل موجود (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة، الجمعة

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

على علاقة بملف اختفاء طيار إسرائيلي منذ عام 1986، الموساد يختطف ضابطا من لبنان

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads