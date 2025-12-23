أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس

18 حجم الخط

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة الخميس المقبل أبطال وصناع مسلسل "ميد تيرم" الذي تدور أحداثه حول ظاهرة جيل زد المعروفة باسم GEN Z وطبيعة علاقاتهم وسماتهم وطريقة تفكيرهم.

يتحدث صناع وأبطال المسلسل الذي يعرض حاليًا على قناة "ON" وهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، أدهم عمر، أمنية باهي، مريم كرم، محمد نايف، والمخرجة مريم الباجوري والمؤلف محمد صادق، عن فكرة المسلسل وكواليس تصويره واختيار الشخصيات في كل دور ومخاوف بعضهم من طبيعة الشخصيات التي يقدمونها في إطار فكرة المسلسل والأحداث التي يناقشها وكيف قام كل منهم بالتحضير للدور ليظهر معبرًا عنه بشكل كبير وفقًا لرؤية المخرج وما كتبه المؤلف.

مسلسل ميد تيرم

ويحظى مسلسل ميدتيرم بمشاهدة كبيرة سواء على التليفزيون أو عبر تطبيق WATCH IT.

ونجح المسلسل منذ انطلاق عرضه في حصد اهتمام واسع من الجمهور، ليتصدر بعد عرض أول ثلاثة حلقات منه قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch It.

كما يحصد العمل تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كل حلقة جديدة، ومن المتوقع أن تستمر شعبية مسلسل "ميدتيرم" في الارتفاع، خاصة مع تطور الأحداث وكشف أسرار جديدة تزيد من حدة الصراعات داخل القصة.

واحتل مسلسل 2 قهوة المركز الثاني في القائمة وهو العمل الذي يجمع أحمد فهمي والفنانة مرام علي، أما مسلسل كارثة طبيعية فأتى في المركز الثالث.

