4 اتهامات وجهتها النيابة إلى المتهمين في وفاة السباح يوسف محمد

وجهت النيابة العامة الي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، في وفاة السباح يوسف محمد غرقا داخل حمام السباحة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة.



وهذه الاتهامات هي: التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك

الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم.

وإلاخلال إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي شرحت جثمان السباح يوسف محمد بأن ما اتُّخذ قبل المتوفي من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير.

وأضافت الطبيبة إن هذه المحاولات لم تُفلح لطول فترة بقاء السباح يوسف محمد بقاع المسبح فاقدًا للوعي.

قصور إداري وفني في تنظيم البطولة



وأظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة السباحة يفتقرون للخبرة الفنية الكافية، ولم يتم اختيار المؤهلين صحيًا وتقنيًا لإدارة المسابقات.

وهو ما أكده أولياء أمور المشاركين والقائمون على المسابح، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات نفسها.

