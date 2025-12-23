الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رياضة

اليوم، 3 منتخبات تبحث عن الانتصار الأول في تاريخها بأمم أفريقيا

أمم أفريقيا 2025
أمم أفريقيا 2025
أمم أفريقيا 2025، تشهد نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في المغرب 2025 مساء اليوم الثلاثاء، في يومها الثالث إقامة 4 مباريات ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتتطلع ثلاثة منتخبات لكتابة التاريخ وتحقيق أول فوز في تاريخ البطولة القارية من بين المنتخبات الثمانية المتنافسة اليوم الثلاثاء.

3 منتخبات تبحث عن الانتصار الأول 

ولم تحقق منتخبات بنين وبوتسوانا وتنزانيا أي انتصار في ماضي مشاركاتها في "الكان"، وهي تشترك في الطموح نفسه وه تحقيق أول فوز على الإطلاق في نهائيات البطولة في يوم واحد. 

وفي المجموعة الثالثة، سيكون منتخب تنزانيا في مهمة صعبة لتحقيق حلم الجماهير بالخروج للمرة الأولى فائزًا في مباراة تقام لحساب نهائيات أمم إفريقيا، عندما يصطدم بـ نيجيريا.

ويخوض المنتخب التنزاني مباراته العاشرة في أمم إفريقيا، إذ شارك سابقًا في ثلاث نسخ من بطولة كأس الأمم الإفريقية، محققًا 3 تعادلات و6 هزائم. 

وكان آخر ظهور لتنزانيا في أمم إفريقيا في النسخة الماضية في كوت ديفوار وحقق تعادلين اثنين وخسارة واحدة في 3 مباريات بالدور الأول.

وفي المجموعة الرابعة، ستكون بوتسوانا، التي تشارك للمرة الثانية فقط في النهائيات، مصممة على تجاوز مشاركتها في عام 2012، حيث خرجت من دور المجموعات دون أي فوز.

المنتخب البوتسواني ستكون مهمته على غرار تنزانيا صعبة جدًا، إذ يبدو الفوز على السنغال، بطلة نسخة 2022، بعيد المنال، لكنه سيكون إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس في حال الفوز.

آخر المنتخبات الثلاثة التي يجمعها اليوم التطلع للفوز الأول في تاريخ المسابقة هي بنين، التي تواجه الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة.

وتواجه بنين منافسها المتأهل لملحق كأس العالم 2026، وهي عازمة على تحقيق فوزها الأول في النهائيات بعد 14 محاولة غير ناجحة (5 تعادلات، و9 هزائم).

ويعد منتخب بنين، هو المنتخب الإفريقي الوحيد في التاريخ الذي تأهل مرة واحدة لثمن النهائي في نسخة عام 2019 دون أن يحقق الفوز، إذ تعادل ثلاث مرات في دور المجموعات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الكونغو الديمقراطية ضد بنين – الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS MAX 1

السنغال ضد بوتسوانا – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

نيجيريا ضد تنزانيا – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

تونس ضد أوغندا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

