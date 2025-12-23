ننشر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة 2025– 2029
أعلن اتحاد الصناعات المصرية، قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2025 – 2029.
وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية طبقا للمستند الذى حصلت عليه فـيتـو كالتالى:
1- طارق سعيد حسنين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها
2- د/ كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء
3- محمد عماد عبد العزيز الجزار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية
4- أشرف محمد عبد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري
5- حلمي محمد زايد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
6- خالد أبو المكارم رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية
7- محمود محمد محمود سرج عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود
8- هشام عبد الخالق أحمد محمود رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما
9- أشرف محمد خير الدين محمد رئيس مجلس إدارة غرفة الدعاية والإعلان
10- عمرو محيي الدين خليل قنديل عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية
11- د/ أحمد عز الدين محمود عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
12- أحمد سعد الدين محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين
13- بهجت سامي يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية
14- فاضل محمد غزال مرزوق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
15- عبد الغني الأشموني عامر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية
16- خالد سعيد محمود إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
17- أشرف إبراهيم الجزايري رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
18- نديم إدوار إلياس عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف
19- د/ أشرف أحمد عبد العزيز الغزالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية
20- زكريا محمد محمود الشافعي عضو مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
21- محمد أحمد محمود رضوان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا