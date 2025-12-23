غني يا سمسمية لرصاص البندقية.. أغان سطرت مقاومة العدوان ببورسعيد.. محمود الشريف يناصر أهالي القناة بـ الله أكبر فوق كيد المعتدي.. وصلاح جاهين يوجه هذه الرسالة لأبناء المدينة الباسلة

18 حجم الخط

لم تمر مناسبة وطنية دون أن يعبر الشعراء والفنانون بكلماتهم الحماسية عنها، فمع وقوع العدوان الثلاثى على بورسعيد فى أكتوبر 1956 خرج كتاب الأغانى بكلمات تعبر عن بسالة المقاومة وشجاعة أفرادها فكتب عبدالله شمس الدين نشيد الله أكبر وغنى إبراهيم حمودة وفايدة كامل كما غنى عبد الحليم حافظ وغنت شادية أمانة عليك يامسافر بورسعيد.



كان المطرب إبراهيم حمودة أول من غنى أغنية حماسية عن معركة بورسعيد فى الإذاعة فى ديسمبر عام 1956 عن المعركة ضد عدوان بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من كلمات محمد على أحمد وتلحين محمد الموجى بعنوان " إلى المعركة " يقول مطلعه " يا بورسعيد يا إسماعيلية جهادكم رمز الوطنية".

تحت راية بورسعيد

كما غنى عبدالحليم حافظ أكثر من أغنية وطنية بعد النصر وخروج العدوان الثلاثى منها أغنيته "تحت راية بورسعيد " التى يقول مطلعها: يا شعوب الشرق غنى تحت راية بورسعيد، انهاردة عيد فى عيد، عيد ميلاد عالم جديد،كما غنى أغنيته الشهيرة " حكاية شعب " كلمات أحمد شفيق كامل ولحن كمال الطويل يقول فيها: كنا نار أكلت جيوشهم.. نار تقول هل من مزيد، انتصرنا ولسه عارهم.. ذكرى فى تراب بورسعيد.

المطرب إبراهيم حمودة



و انطلقت فايدة كامل في عالم الغناء ونجحت فى أداء الاغانى الوطنية منذ بداياتها، واشتهرت بصوتها القوى القادر على بث روح الحماس في النفوس، وتعددت أغنياتها الوطنية الناجحة التي تغنت بها أيام العدوان الثلاثى على مصر،وانطلقت بصوتها من محطة الإذاعة بأبى زعبل منها أغنية تقول فيها (دع سمائى..فسمائى محرقة، دع قناتى..فقناتى مغرقة، هذه أرضى أنا وأبى ضحى هنا...وأبى قال لنا..مزقوا أعداءنا..دع سمائى ) من كلمات كمال عبد الحليم وألحان على إسماعيل، وكان للأغنية تأثير كبير حتى أن رئيس الوزراء البريطانى أيدن قال "اسكتوا هذا الصوت اللعين" ــ يقصد فايدة كامل ــ وأعلن قائد جيوش الاحتلال أنه سيرسل 21 طائرة لإسكات صوت فايدة كامل ووصفه بالصوت المزعج.

الله أكبر فوق كيد المعتدى

وجاء الملحن محمود الشريف ولحن لـ المجموعة نشيد الله أكبر فوق كيد المعتدي" الذى هز قلوب الملايين والذى وصفه الملحن كمال الطويل أنه أقوى نشيد قيل في معركة 56 ووصفه عبد الوهاب بأنه النشيد الوحيد الذى مس قلبه من أول لحظة."

الملحن محمود الشريف



عندما سجل الملحن محمود الشريف نشيده الأول (من الشرقية للغربية) عام 1956 عاد إلى منزله، وبمجرد أن استقر حتى انطلقت صفارة إنذار معلنة غارة جوية فأخذ يردد الله أكبر.. الله أكبر وصاغ منها بعد ذلك لحنًا، وبعد انتهاء الغارة اتصل بالشاعر عبدالله شمس الدين وطلب منه أن يضع نشيدًا دينيًا يتفق مع الظروف التى تمر بها البلاد، وأعطاه اللحن الذى وضعه، وبعد عشر دقائق كان عبدالله شمس الدين قد وضع الكلمات، التى ما إن قرأها الشريف حتى أصبح فى حالة غير طبيعية، يدور فى أرجاء المنزل ويخرج من حجرة ليدخل الأخرى حتى أتم اللحن وذهب به إلى دار الإذاعة وقدمه للمسئولين فى مراقبة الموسيقى والغناء.

غنى العازفين مع المجموعة

دعما لـ بورسعيد جلس محمود الشريف مع عطية شرارة واتصلا بالموسيقيين وأجرى البروفات، وتم تسجيل النشيد فى نفس اليوم، وأثناء التسجيل لاحظ الشريف وكما نشرت مجلة الإذاعة 1956 أن العازفين وكان عددهم يزيد على الثلاثين عازفًا قد اندمجوا مع المجموعة يرددون الله أكبر.. الله أكبر، عاد محمود الشريف إلى منزله ليستمع إلى النشيد وهو يذاع فى نفس الليلة فشعر وكأنه فى قلب بورسعيد.



وغنى محمد عبد المطلب لمعركة بورسعيد ياسايق الغليون، كما غنت أحلام أغنية "يا حمام البر"، وهي من كلمات الشاعر صلاح جاهين وألحان محمود الشريف.

السمسمية تشعل حماس المقاومة

كما استخدمت آلة السمسمية لبث روح المقاومة عند شعب بورسعيد الباسل أثناء معركتهم مع العدوان الثلاثى الغاشم كان ولازال من أشهر الأغانى الوطنية التى عزفها البورسعيدية على أوتار السمسمية هى: غني يا سمسمية لرصاص البندقية.. ولكل إيد قوية.. حاضنة زنودها المدافع.. غنى للمدافع.. وللى وراها بيدافع.. ووصى عبدالشافع.. يضرب فى الطلقة مية"، "فى بورسعيد الوطنية.. شباب مقاومة شعبية.. دافعوا بشهامة ورجولية.. حاربوا جيش الاحتلال.. مبروك يا جمال"، و"فى بورسعيد شباب ورجال.. حاربنا جيش الاحتلال.. سبع ليالى وصبحية.. اه يا سلام يا سلام".

والله زمان ياسلاحى عندما غنتها فىإاحدى حفلاتها



وغنت أم كلثوم أغنية لشعب بورسعيد بعنوان « ثلاث أمم يا بورسعيد» من شعر بيرم التونسى ولحن رياض السنباطى، وذلك أيام العدوان الثلاثى على مصر قالت فيها: ثلاث أمم يا بورسعيد.. متقدمة بدبابات وطيارات تملا السما، الأولى داخلة البلاد مستعمرة، والثانية بعد الانكسار متجبرة، والثالثة على العرب متأجرة.

تسجيل والله زمان ياسلاحى أثناء الحرب



أغنية "والله زمان يا سلاحي".. وهى من أشهر أغاني عن بسالة شعب بورسعيد التي عرفت في ذلك الوقت أثناء العدوان الثلاثى والتي أصرت أن تسجلها أم كلثوم في الإذاعة المصرية رغم حالة الحرب وقتها، وهي من كلمات، وألحان كمال الطويل.

أغنية أمانة يابورسعيد

أما ابنة مصر الجميلة شادية التى لم تترك مناسبة وطنية إلا وغنت لها ومن أجل بطولات بورسعيد وللشهداء غنت “أمانة عليك أمانة يامسافر بورسعيد.. لتبوسلى كل إيد حاربت فى بورسعيد " من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان محمد الموجى.



